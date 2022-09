Oulimata Sarr est la nouvelle ministère de l’Economie, du plan et de la Coopération. Elle succède à Amadou Hott qui occupait ce poste depuis avril 2019. Celle qui était directrice de ONU femmes a salué les qualités de son prédécesseur.

« Je connais bien le ministre Hott. Et trois choses le caractérisent : la rigueur, l’efficacité et la connaissance profonde de ses dossiers ». Cher ami, s’adresse-t-elle à son devancier, « votre professionnalisme est connu de tous et les résultats bons que vous avez obtenus durant une conjecture internationale difficile parlent par d’eux même », a-t-elle témoigné à Amadou Hott, ce vendredi, en marge d’une cérémonie, symbolisant ainsi sa prise de fonction dans ce département.

Pas novice dans le domaine financier, madame Sarr rappelle que « l’économie mondiale est en crise depuis 2020 avec la pandémie de la covid-19 et puis récemment la guerre en Ukraine qui sont venus s’ajouter à d’autres problèmes relatifs notamment au changement climatique. »

Elle poursuit : «comme vous le savez au mois de novembre c’est la COP 27 et toutes les conversations mondiales sont autour du financement du climat, du financement d’adaptions au climat. Vous connaissez la position du Sénégal, le gaz est une énergie propre et nous pensons qu’il doit être financé », a-t-elle indiqué.