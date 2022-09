Qualifié pour la Coupe du monde 2022 au Qatar, le Sénégal affronte la Bolivie, en match amical, ce samedi à 17 heures, à Orléans (France). Le sélectionneur tentera d’apporter les derniers réglages avant d’aller au Qatar.

En regroupement à Orléans depuis lundi dernier, l’équipe du Sénégal joue contre la Bolivie, ce samedi, avant le déplacement en Autriche (27 septembre) pour y défier l’Iran.

Pour la rencontre de cet après-midi, le sélectionneur national Aliou Cissé estime qu’il faudra être costaud pour affronter l’équipe de la Bolivie.

« Le choix d’affronter la Bolivie n’est pas anodin, c’est bien réfléchi. On a pensé de devoir jouer une équipe d’Amérique du Sud avant la Coupe du Monde, et on a l’occasion de le faire avec la Bolivie. Les équipes d’Amérique du Sud sont souvent bien organisées, elles mettent de la densité et de l’agressivité dans leur jeu. Demain (ce samedi), ce sera tout sauf un match amical. Il y aura de l’intensité et de l’agressivité. L’Equateur peut être dans cette agressivité, même si ce ne sont pas les mêmes équipes tactiquement. Je pense qu’on sera servi », a analysé Aliou Cissé lors de la conférence de presse d’avant match.

Le sélectionneur devra donc composer avec une équipe complétement remaniée. Mais il sera obligé de faire sans ses éléments. Suspendu pour une histoire de dopage, Keita Baldé est out, tout comme Youssouph Sabaly, Bouna Sarr, Edouard Mendy, tous blessés. Saliou Ciss est sans club.

C’est donc une équipe quasiment remaniée qui fera face à la Bolivie. El Tactico devra miser sur les jeunes recrues en sélection à savoir Ismail Jacobs, Pathé Ciss, Formose Mendy et Nicolas Jackson.

La sélection bolivienne qui a l’habitude de titiller les équipes Sud-américaines comme le Brésil, l’Argentine, la Colombie, promet une belle opposition aux champions d’Afrique.

« C’est très important pour une équipe comme la Bolivie d’affronter des joueurs compétitifs, qui jouent dans les meilleurs Championnats comme les Sadio Mané, Kalidou Koulibaly. Mais ce sera de la même manière quand la Bolivie affronte les meilleures sélections mondiales dans son continent, avec Messi, Neymar, Luis Suarez. Je pense que nos joueurs sont habitués à jouer contre des footballeurs de premier plan. C’est un beau défi d’affronter le Sénégal, et on espère faire un grand match », affirme Pablo escobar, sélectionneur de la Verde.