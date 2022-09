Le président de la République a rendu hommage au journaliste Soro Diop, décédé tard dans la nuit du vendredi à samedi des suites d’un grave accident sur l’autoroute à péage entre Patte d’Oie et Buntu Pikine.

Macky Sall parle d’un journaliste humble et engagé. « C’est avec une immense tristesse que j’ai appris le décès de Soro Diop. Apprécié de tous pour son professionnalisme, je salue la mémoire d’un journaliste humble, chaleureux et engagé. A sa famille et à la presse, je présente mes condoléances émues », a-t-il écrit sur Twitter.

