Les Légions de Gendarmerie de Tambacounda et de Ziguinchor ont lancés des opérations de sécurisation des localités qui relèvent de leurs domaines d’intervention respectifs. Dans la région de Kédougou, la brigade territoriale de Saraya (Légion de Tambacounda) a procédé avant-hier, jeudi 22 septembre, à 10h00, « au démantèlement d’un site aurifère clandestin dans la forêt du village de Sansamba (arrondissement de Bembou, département de Saraya) », a renseigné un communiqué de la Division communication et relations publiques de la Gendarmerie nationale (Divcom), parcouru par Sud Quotidien.

Le bilan de l’opération s’établit comme suit : « 15 marteaux piqueurs, 15 groupes électrogènes, 02 motos tricycles saisies. Les auteurs ont pris la fuite à la vue des gendarmes ».

S’agissant de la Légion de Ziguinchor (Sud), l’opération a trait à une saisie de bois dans la région de Kolda. « Dans la même lancée, la brigade territoriale de Kalifourou a procédé, le jeudi 22 septembre 2022, vers 05h30 mn, à la saisie de deux moros tricycles transportant 55 planches de bois de Kapokier, au quartier Arafat de Manda Douane. Le mis en cause est interpellé et détenu à l’unité en attendant sa mise à disposition au chef de poste des Eaux et Forêts de Sinthiang Koundara », informe la même source reprise par nos confrères