Le Premier ministre par intérim de la République du Mali s’est exprimé ce samedi à l’occasion de la 77e session de l’Assemblée générale des Nations Unies à New York. Un discours de plus de 30 minutes durant lequel, le Colonel Abdoulaye Maiga a soldé ses comptes avec le président en exercice de la Cedeao, Umaro Sissoko Embalo, sur l’affaire des 46 militaires ivoiriens, au Président nigériens, Mouhamed Bazoum, à Alassane Ouattara et surtout à la France qu’il a qualifié de « junte ». Regardez !

Partager :Article Twitter

Facebook