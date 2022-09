En marge de la conférence de presse des leaders de Yewwi Askan Wi, Khalifa Sall est revenu sur la condamnation de Barthélémy Dias par la Cour d’appel de Dakar. D’après lui, l’Assemblée nationale était en session lors du procès, elle devrait suspendre les poursuites contre le maire et député Barthélémy Dias.

«Barthélémy est allé répondre en tant que député alors que l’Assemblée était en session. Si on était réellement dans une Assemblée de rupture, elle devrait demander la suspension des poursuites contre Barthélémy Dias. Il y a des jurisprudences qui permettent de prendre ses dispositions et toutes les conditions légales sont réunies », a indiqué Khalifa Sall.

« Il y a toujours eu négociation à l’Assemblée nationale à plus forte raison maintenant qu’ils n’ont plus la majorité. Cette Assemblée veillera pour que plus jamais un député ne sera traité de la sorte », a-t-il ajouté.

Selon l’ancien maire de Dakar, en 2012, quand Macky Sall accédait au pouvoir, « l’espoir d’un Sénégal meilleur avait été nourri par tout un peuple ». Aujourd’hui, dit-il, il « doit repenser tout le trajet parcouru ».

Pour Khalifa Sall, la meilleure solution pour Macky Sall, c’est de partir. « Macky Sall n’a qu’une issue, c’est de partir. Lui-même ne croit pas au troisième mandat. Il veut consolider son pouvoir en liquidant ses adversaires politiques ».

Dans la même lancée, Khalifa Sall souligne que tout le bilan de Macky Sall se résume à emprisonner ses opposants.

« Si on devait, par exemple, tirer le bilan de ses mandats, on se résumerait à combien d’opposants sont allés en prison ? Macky Sall se prend pour un demi-dieu et ne sait pas que le vrai Dieu l’attend », a dit le président de la conférence des leaders de Yewwi Askan Wi.