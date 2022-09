Dans le cadre de la lutte contre la cherté de la vie, le président Macky Sall a convoqué ce lundi au Palais une réunion de conservation avec les principaux acteurs. Pour y arriver, le chef de l’État a plaidé pour le changement de nos habitudes alimentaires, appelant à soutenir le consommé local.

« Nous sommes dans un contexte économique sensible où nous devons prendre nos responsabilités et faire face à cette situation liée à la vie chère. La conjoncture mondiale s’est d’avantage améliorée et il y a tant de facteurs qui accentuent cette conjoncture. Mais il nous faut les contenir et mieux soutenir le consommateur local », a noté le chef de l’État en présence de membres du gouvernement notamment, le Premier ministre, le directeur de cabinet du président, le ministre du commerce, le ministre des finances et du budget et de celui de l’agriculture.

Ces concertations lancées aujourd’hui et qui vont se poursuivre pendant trois semaines entre les acteurs et le gouvernement du Sénégal, sont aussi, selon le président Macky Sall, une bonne tribune pour débattre des sujets cruciaux qui touchent l’économie. Une invite du président Macky Sall sur un comportement alimentaire en privilégiant les produits locaux : « Produire ce que nous consommons et consommer ce que nous produisons ne doit pas seulement être un slogan, mais une culture dont nous nous approprions avec un changement dans nos habitudes alimentaires », plaide le président Sall.