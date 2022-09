25 organisations en partenariat avec le Projet voix et leadership des femmes (VLF Sénégal) se sont réunies, ce lundi, pour une mise en œuvre des activités de plaidoyer sur la thématique de la participation des femmes aux instances du secteur extractif. Un atelier qui consiste à mieux outiller les femmes dans les instances de décisions, en à croire Cécile Diatta Senghor, spécialiste des droits des femmes et plaidoyer (VLF Sénégal).

« Ce projet est mis en œuvre par le centre d’étude et de coopération internationale. Le programme réunit 25 organisations partenaires avec lesquelles nous travaillons pour le renforcement des capacités des organisations et réseaux femmes. Permettre également aux femmes d’acquérir des connaissances sur la question des hydrocarbures afin de mieux partager leur argumentaire visant à une présence plus accrue des OSC de défenses des droits des femmes et des filles dans des instances de gouvernance », a indiqué madame Senghor, au cours d’un atelier national sur les enjeux et les défis de la gouvernance dans le secteur extractif.

Les hydrocarbures sont la cible de ces dames dont leur degré d’implication dans ce secteur est faiblement constaté. Gnagna Diène Ndiassé, la chargée de projet senior et responsable du plaidoyer Woman WIN au Sénégal en liste les enjeux et les défis à relever. « (…) Et pour en revenir au chiffre présentement d’après le rapport 2020 de l’Initiative pour la Transparence dans les Industries Extractives (ITIE), les femmes ne représentent que 7,69% dans le secteur extractif », a-t-elle rappelé. Avant de se désoler que : « ce chiffre ne couvre que les entreprises minières, pétrolières et gazières qui entrent dans le périmètre de conciliation de l’ITIE. Ce qui veut dire qu’il s’agit là d’un chiffre qui est partiel ne tenant pas en compte des femmes qui sont dans l’administration minière, des femmes entrepreneurs aussi des femmes qui sont impactées par les activités extractives et qui ressentent fortement les impacts négatives au quotidien, par ricochet leur enfants.»

Par contre, les enjeux et les défis à relever « sont énormes » et ils « différent » en fonction des catégories. « Si par exemple on prend les femmes qui sont entrepreneurs elles bénéficient très faiblement des opportunités économiques que ça soit en terme d’emploi, de marchés dans le contenu local. Malheureusement pour les chiffres il n’y a pas de cartographie qui puisse donner une idée claire sur le nombre de femmes qui ont profité ainsi que les difficultés qu’elles rencontrent. Parce que dans les 6 zones d’intervention nous n’avons pu relever que 10 femmes entrepreneurs. Ce qui veut dire que c’est un chiffre extrêmement dérisoire par rapport au défi. Les femmes entrepreneurs ne sont pas très nombreuses dans ce secteur», a regretté la chargée de projet senior et responsable du plaidoyer Woman WIN au Sénégal.

En outre, il y a « l’accès difficile aux financements assez conséquent qui puissent permettre aux femmes d’avoir des cautions de démarrage de leur travaux. Il y a aussi l’aspect sociologie parce que c’est la division sexer du travail. Vous pouvez aller dans des zones où les hommes comprennent difficilement que les femmes puissent être conductrices d’un réseau. »

L’atelier se déroule les 26 et 27 septembre. Le réseau Siggil Jiguéne porte le plaidoyer dans le cadre du Projet voix et leadership des femmes (VLF Sénégal).