Une fusillade a éclaté lundi dans une école d’Ijevsk dans le centre de la Russie et un suspect serait sur les lieux, a annoncé le ministère de l’Intérieur, sans faire état de victimes à ce stade. Les premiers bilans font état d’au moins six morts et vingt blessés, parmi lesquels des enfants.

