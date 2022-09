Une réunion au Palais ce lundi sur la cherté de la vie

Un peu plus d’une semaine après la formation d’un nouveau gouvernement, Macky Sall et son équipe sont déjà à pied d’œuvre. En effet, une réunion est prévue ce lundi au Palais sur la lutte contre la vie chère.



Elle sera autour du Président de la République, le Premier Ministre, le Ministre du Commerce, de la Consommation et des PME ainsi que des spécialistes de ce ministère, les associations de consommateurs, le patronat, les associations de commerçants, les industriels, les acteurs portuaires, les acteurs des secteurs de la banque et des assurances.



« Il s’agira, pour toutes les parties prenantes, de poser le diagnostic et les modalités de lutte contre la vie chère, pour le renforcement du pouvoir d’achat des Sénégalais, dans un contexte international difficile marqué par la flambée des prix. L’objectif, à travers le lancement de ces concertations est d’apporter des réponses structurelles face aux préoccupations des populations », selon le canard.



Les décisions attendues, à l’issue de cette réunion présidentielle, portent sur la révision de la structure des prix, le régime de l’homologation des prix des produits, l’autosuffisance pour les filières et produits d’intérêt stratégique, l’incitation au « consommer local », l’organisation des activités autour du loyer, l’impact des mesures prises par l’Etat, la prise en compte des attentes des acteurs etc.

