Un nouvel élément dans le dossier très médiatisé de viol présumé qui oppose « l’insulteur Facebook » et proche du couple présidentiel, Kalifone Sall, à la jeune fille Adja Thiaré Diaw. Cette dernière qui revient ce mardi d’une confrontation avec son violeur présumé, a révélé à travers une note que le rapport médical effectué par les médecins écarte la thèse du viol.

Elle a exprimé tout son dégoût face à cette conclusion du corps médical qui était chargé de vérifier les éléments de preuves qu’elle avait présentés.

« Je viens de la gendarmerie de Ouakam. Le rapport médical atteste que j’ai subi des lésions corporelles, des morsures apparentes ainsi que de la maltraitance au niveau des seins occasionnant ainsi un traumatisme. Malgré tout, il conclut qu’il n’y a pas de viol », révèle Mlle Diaw.

Qui poursuit en s’interrogeant : « Et pourquoi attendre 4 jours pour présenter les résultats. Le rapport dit que l’examen gynécologique a été fait le 26 septembre 2022. Alors que l’examen gynécologique a été fait le vendredi 23 septembre 2022 à 16 heures. Le gynécologue ne nie pas les attouchements au niveau des seins, ni les coups et blessures ».

Adja Thiaré Diaw affirme que le médecin qui a effectué l’examen gynécologique a été corrompu. « Pourtant il nie les pénétrations par doigts au niveau du vagin. Le gynécologue a été corrompu. Son rapport n’est pas cohérent. Le pire ils ont encore relâché Kaliphone. Deux certificats médicaux qui prouvent les coups et blessures et les attouchements et il n’est pas incarcéré. N’y a-t-il pas de justice dans ce pays. Après des preuves il n’est toujours pas arrêté », s’offusque-t-elle.

Elle ajoute: « J’aimerais vous éclairer: Le rapport dit que mon hymen est intact car je suis vierge. Je n’ai jamais couché avec un homme. Ce qui n’est pas cohérent dans le rapport c’est que le rapport n’évoque pas la pénétration par doigt mais évoque l’agression au niveau de mes seins ».