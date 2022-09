Adversaire en finale de la dernière CAN et lors des barrages du Mondial, Aliou Cissé et Carlos Queiroz s’affrontent ce mardi à 14h30 GMT à la Motion invest Arena de Vienne (Autriche). Une 4e confrontation entre les deux sélectionneurs en 2022.

Le Sénégal affronte l’Iran en match amical de préparation pour la Coupe du monde. Une rencontre assez particulière pour les deux sélectionneurs qui se connaissent bien.

Les deux sélectionneurs se sont affrontés trois fois, et celui de cet après-midi en Autriche sera la quatrième en 2022. Le 6 février dernier au Cameroun, Aliou Cissé et Carlos Queiroz disputaient la finale de la CAN. Le technicien d’Egypte d’alors s’était incliné aux tirs au but (0-0, t.a.b 4-2).

Quelques semaines plus tard, Queiroz prenait sa revanche sur Cissé lors de la manche aller des barrages de la Coupe du monde (1-0). Au retour à Dakar, le technicien sénégalais avait le dernier mot sur le Portugais.

Limogé par la Fédération égyptienne de Football, l’entraîneur portugais a retrouvé une sélection mondialiste. Il ira au Qatar avec l’Iran, une sélection qu’il avait conduite au Brésil en 2014 et en Russie en 2018.

Cissé / Queiroz, le rendez-vous à ne pas manquer cet après-midi à la Motion invest Arena de Vienne (Autriche).