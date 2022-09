Interpellé sur la question du loyer lors des concertations sur la vie chère lundi au Palais, le président Macky Sall a demandé à son Premier ministre en relation avec d’autres membres du gouvernement et les consommateurs, de lui proposer un plan spécial de renforcement de la régulation.

« Je demande au Premier ministre, en relation avec le ministre du commerce, des associations de consommateurs et des professionnels de l’immobilier, de me proposer d’ici le 20 octobre 2022 un plan spécial de renforcement de la régulation du loyer dans une dynamique de stabilisation et de baisse des prix », a dit le président Sall.



En outre, il a demandé à ce sujet, « la mise en place d’un dispositif préventif et efficace de contrôle des prix fixé dans chaque zone avec un contrôle strict des prix. « Autrement dit les prix du loyer à Guédiawaye ne peuvent pas être les mêmes Mermoz. Il faudra dès lors une cartographie des prix selon la zone, afin de pouvoir assurer une régulation efficace ».