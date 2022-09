Décès de l’ancien international de foot, Cheikh Sarr

Les plateformes Clubs des experts sportifs, Globes sport et Revue de presse ont annoncé le rappel à Dieu de Cheikh Sarr, ancien international de football et sociétaire de la Jeanne d’Arc. Le décès est survenu ce mardi 27 septembre 2022″, informent-ils dans un communiqué, précisant que la levée du corps et l’enterrement seront communiqués prochainement.

En cette « douloureuse circonstance », les plateformes présentent leurs sincères condoléances les plus attristées à la famille éplorée, à la plateforme des Amis d’Assane Kara, à son frère Doudou Sarr, au Président de la Fédération Sénégalaise de football, au Président de la Jeanne d’Arc, au Président et aux membres de JAON et à l’ensemble du mouvement associatif et associatif.