L’Arabie Saoudite a donné à l’Etat du Sénégal une enveloppe de 43 milliards FCFA destinée au financement de la construction de l’Autoroute Dakar-Saint Louis, selon un communiqué émanant des services de la Présidence où le ministre saoudien du Commerce et de l’Investissement saoudien a été reçu lundi. « La coopération saoudienne vient d’octroyer 63 millions de dollars à l’Etat du Sénégal pour la construction de l’autoroute côtière Dakar-Saint-Louis, Dakar-Tivaouane. L’accord de financement a été signé ce matin en présence du président sénégalais Macky Sall, du ministre de l’Économie, du Plan et de la Coopération du Sénégal, Mme Oulimata Sarr, ainsi que du ministre saoudien de l’Investissement, M. Khalid bin Abdulaziz Al-Falih », lit-on dans le document.



Qui indique que « le Fonds saoudien pour le développement, qui est l’organe par lequel est passé ce financement, était représenté par son président-directeur général M. Sultan bin Abdulrahman Al-Marshad ».



Les services de la Présidence du Sénégal de souligner que « moins de deux mois après la signature d’un accord de financement pour la réhabilitation et de bitumage de la route Oréfondé-Nguidjilone, longue de 62 km, ce nouvel acte traduit l’excellence des relations bilatérales entre les deux pays ».

