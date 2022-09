Match de préparation: le Sénégal tenu en échec par l’Iran

C’est à Vienne, dans la capitale autrichienne que les « Lions » ont disputé ce mercredi 27 septembre leur deuxième et dernier match de préparation en vue du Mondial 2022 qui va démarrer en novembre au Qatar. Aliou Cissé et ses poulains faisaient face à l’Iran. Un adversaire emmené par l’ex-sélectionneur égyptien, Carlos Queiroz.

Après avoir vendangé plusieurs occasions de but en première-temps, notamment Ismaila Sarr, qui traine toujours avec ses soucis d’efficacité devant le but, l’équipe du Sénégal a ouvert le score sur un but contre son camp d’un défenseur iranien qui a mal intercepté un centre de l’arrière gauche sénégalais du jour, Ismael Jakobs.

Toutefois, les Iraniens qui ont montré de très belles phases de jeu, ont égalisé sur une action très accomplie qui a abouti sur une tête de leur attaquant de pointe. Les deux équipes se quittent ainsi sur un score d’un but partout. Prochaine étape: publication de la liste des 26 « Lions » qui vont aller au Qatar par Aliou Cissé.