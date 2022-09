Pour son deuxième match amical de préparation à la Coupe du monde, le Sénégal affronte l’Iran ce mardi à 14h30 GMT. Une rencontre qui se joue à huis clos au stade de la Motion invest Arena de Maria de Vienne (Autriche). Voici le onze de départ des « Lions ».

Kalidou Koulibaly et Pape Abou Cissé en défense centrale, Formose aligné à droite, Ismail Jakobs à gauche. Le trio Nampalys, Gana Guèye et Krépin au milieu. Sadio Mané, Boulaye et Ismaila Sarr à l’attaque.

Onze de depart Senegal vs Iran amical