On va vers le recrutement de 1000 jeunes pour veiller au contrôle strict des prix sur le terrain. L’annonce a été faite par le chef de l’État à l’issue des concertations avec les producteurs, consommateurs et les entreprises.



Au cours des échanges, plusieurs commerçants ont eu à mettre le focus sur le contrôle surtout au niveau des détaillants. Une question qui mérite bien d’être étudiée. C’est ainsi que le président, devant le ministre du Commerce et le directeur du commerce intérieur, a annoncé le recrutement de 1.000 jeunes qui vont descendre sur le terrain pour un contrôle strict.

