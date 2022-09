Malgré le nul (1 – 1) et le manque d’efficacité dans cette rencontre de préparation pour la Coupe du monde, le sélectionneur du Sénégal se dit serein. Disposant plusieurs joueurs, Aliou Cissé est conscient de la délicatesse de la confection de sa liste pour Qatar 2022, et ce qui l’empêche de dormir.

« Je ne dormais pas beaucoup déjà et là, je ne vais plus dormir. Je suis confronté à un problème de richesse. J’ai beaucoup aimé la mentalité et le travail des garçons lors de ce stage. Ça augmente les choix et la concurrence en ce qui me concerne. Nous essaierons d’avoir un groupe homogène, équilibré et qui vit bien. Ce sera la meilleure façon de défendre les couleurs du Sénégal au Mondial », a confié le technicien sénégalais lors de la conférence de presse d’après-match contre l’Iran.

« Après tout ce que j’ai vu, qu’il faut y rajouter? C’est Edouard Mendy, Moussa, Niakhaté. Ce sont d’autres garçons qui sont blessés ou qui ne sont pas encore compétitifs comme Saliou Ciss qui vont compliquer mes choix à fin. C’est un problème de riche. J’essaierai de m’asseoir avec tout le staff pour décider du groupe qui ira à la Coupe du Monde. Mais, en réalité, dans le groupe que j’ai, tout le monde mérite d’être à la Coupe du Monde. Je ferai des heureux, mais également des malheureux, mais je dois faire ce choix », a ajouté Aliou Cissé.

Le Sénégal fait partie des pays qualifiés pour la Coupe du monde Qatar 2022. Le tournoi a lieu du 20 novembre au 18 décembre 2022. Le Sénégal est logé dans la poule A en compagnie des Pays-Bas, du pays hôte, le Qatar et l’Equateur.

Les « Lions » affronteront les Pays-Bas le 21 novembre, lors du deuxième match de la phase de groupes de la Coupe du Monde dans la Poule A.