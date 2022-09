Bientôt l’amnestie pour Karim Wade et Khalifa Sall

Le président Macky Sall a donné des instructions ce mercredi lors du conseil des ministres à son ministre de la Justice Me Ismaila Madior Fall pour réfléchir sur les « possibilités et le schéma adéquat d’amnistie pour des personnes ayant perdus leurs droits de vote ».

« Abordant la consolidation du dialogue national et l’ouverture politique, le Président de la République demande au Garde des Sceaux, Ministre de la Justice d’examiner, dans les meilleurs délais, les possibilités et le schéma adéquat d’amnistie pour des personnes ayant perdus leurs droits de vote», peut-on lire dans le communiqué du conseil des ministres.

Tout porte à croire qu’il s’agit de Karim Wade et Khalifa Sall même si le chef de l’État n’a pas évoqué leurs noms. Pour rappel, Khalifa Sall a été condamné, en 2018, à cinq ans de prison ferme, assortie d’une amende de 5 millions de francs CFA. Karim Wade, pour sa part, a été condamné en 2015 à une peine de six ans de prison ferme, et d’une amende de 138 milliards de francs CFA.