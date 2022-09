Grave accident à Tamba: 9 morts et des blessés graves

Les chauffards sénégalais poursuivent leur massacre sur les routes: 9 morts dans un accident à Tamba. Après les 7 morts enregistrés dans un accident sur la route de Mbour, mardi, 9 autres personnes sont décédées cette nuit des suites d’une collision entre un véhicule de transport 7 places et un bus, vers Koussanar (région Tambacounda). Selon les premiers éléments d’enquête livrés par le Gouverneur de Tamba, Oumar Mamadou Baldé au micro de iRadio, « le véhicule 7 places viendrait de Touba en direction de Tambacounda et le bus avait quitté Tambacounda pour rallier Dakar. L’accident s’est produit à cinq kilomètres de localité de Koussanar et malheureusement à l’hôpital, neuf corps sans vie ont été décomptés et cinq blessés dont deux graves. Le bilan a été très lourd du côté du véhicule 7 places puisque sur les huit occupants dont le chauffeur, nous avons enregistré sept personnes décédées. Les autres sont des enfants qui étaient avec leurs mamans dont l’un était âgé d’un an et l’autre quatre ans ».

Au Sénégal, au moins 700 personnes meurent chaque année dans les accidents routiers qui pour la plupart sont causés par l’indiscipline des conducteurs. L’Etat peine dans la mise en oeuvre de sanctions pour dissuader les chauffards.