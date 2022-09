Le Sénégal a enregistré trois cas de décès liés à la rage humaine au cours de cette année 2022. Selon le programme de lutte contre les maladies tropicales négligées, ces décès pouvaient être évitables.

Le Sénégal, à l’instar de la communauté nationale, s’est engagé à éliminer la rage humaine transmise par les chiens d’ici 2030. Une maladie 100 % mortelle. Avec trois décès cette année, les acteurs de la lutte contre la rage humaine comptent mettre le focus sur la sensibilisation à l’endroit des enfants, mais aussi des adultes, pour amoindrir les risques. « Les enfants sont les plus exposés à la rage du fait de leur proximité avec les chiens. Ces derniers, s’ils ne sont pas vaccinés, en cas de morsure, peuvent contaminer la personne et l’exposer à la maladie » , a renseigné l’infectiologue Dr Aboubacar Sidikh Badiane, du Service des maladies infectieuses de Fann dans les colonnes du journal Sud Quotidien.

Au Sénégal, les cas de rage continuent d’être enregistrés, même si les acteurs de la lutte avancent que la tendance est à la baisse. Pour l’infectiologue, Dr Badiane, le Sénégal a notifié 97 cas de rage humaine entre 1986 et 2017 et l’animal agresseur était représenté dans 100 % des cas par le chien. Et le programme de lutte contre les maladies négligées tropicales d’attester : « Entre 2009 et 2017, le dispositif de surveillance de la maladie du ministère de la Santé et de l’Action sociale a permis la notification de 16 751 cas d’exposition à la rage. Durant la même période, 43 cas de rage humaine ont été déclarés. En 2022, trois cas de décès humain liés à la rage humaine ont été notifiés par la clinique des maladies infectieuses de Fann. Cela démontre à suffisance une circulation active du virus de la rage qui constitue un problème majeur de santé publique ».

Rappelons que pour cette année, la journée mondiale de la rage sera célébrée à Saint-Louis ce jeudi. Le thème retenu est : « Zéro décès lié à la rage ».

Maleye MBOUP (Stagiaire)