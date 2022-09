Le Président Macky Sall a pris plusieurs décisions ce mercredi 28 septembre, en Conseil des ministres concernant les directions et agences. Ababacar Sadekh Beye retourne à l’Agence nationale de la Statistique et de la Démographie (ANSD) et cède la place à Mountaga Sy. Abdoulaye Baldé et Malick Sall casés.

Le chef de l’Etat a chamboulé directions et agences au titre des mesures individuelles qui sanctionne la rencontre hebdomadaire du Conseil des ministres. Des permutations ont été notées au niveau des agences et directions. Mountaga Sy, ingénieur industriel, précédemment Directeur général de l’Agence pour la Promotion des Investissements et des Grands Travaux (APIX SA), devient le nouveau directeur général de la Société nationale du Port Autonome de Dakar, en remplacement de Abacacar Sedikh Beye.

Abdoulaye Balde remplace Mountaga Sy. L’ancien maire de Ziguinchor est nommé Directeur général de l’Agence pour la Promotion des Investissements et des Grands Travaux (APIX SA).

Abacacar Sedikh Beye, ingénieur statisticien économiste, revient à l’Agence nationale de la Statistique et de la Démographie (ANSD). Il est nommé Directeur général de l’ANSD, après l’avoir quitté en 2019. Abacacar Sedikh Beye remplace Alé Nar DIOP, précédemment Directeur général de l’Agence nationale de la Statistique et de la Démographie. Ce dernier est nommé Secrétaire général du Ministère de l’Economie, du Plan et de la Coopération, en remplacement de Monsieur Alioune NDIAYE, appelé à d’autres fonctions.

Un changement a été également noté au niveau de l’Aéroport International Blaise Diagne (AIBD SA). Abdoulaye Dieye,expert évaluateur, est nommé directeur général de la Société Anonyme Aéroport International Blaise Diagne, poste qui était occupé par Doudou Ka, nommé récemment ministre des Transports aériens.

Souleymane NDIAYE, ingénieur en génie civil, précédemment Directeur des Infrastructures aéroportuaires, est nommé Directeur général de la Société d’Aménagement et de Promotion des Côtes et Zones Touristiques du Sénégal (SAPCO SA), un poste qui était occupé par le nouveau président de l’Assemblée nationale, Amadou Mame Diop.

Maître Malick Sall, avocat de formation et précédemment, ministre de la Justice, est nommé Secrétaire Permanent du Comité d’Orientation Stratégique du Pétrole et du Gaz (COS- PETROGAZ), en remplacement de Monsieur Ousmane Ndiaye appelé à d’autres fonctions.