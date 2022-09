Kaliphone Sall, accusé de viol et coups et blessures par Adjia Thiaré Diaw se trouve présentement dans la cave du Palais de la Justice. Le mis en cause a été déféré au parquet de Dakar ce jeudi matin.

La nouvelle est donnée par Libération. Qui indique que Kaliphone a été convoqué ce matin par la gendarmerie de Ouakam pour une dernière audition. Au final, il s’est vu notifier sur place son placement en position de garde à vue. S’en est suivi son déferrement.