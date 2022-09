La décision phare du Conseil des ministres du mercredi 28 septembre 2022 est le projet d’amnistie lancé par le président de la République pour des personnes ayant perdu leurs droits de vote. Khalifa Sall et Karim Wade, respectivement condamnés en 2013 et 2018, sont les deux leaders politiques visés par cette décision de Macky Sall. Au micro de PressAfrik, des Dakarois se sont prononcés sur le sujet pour exprimer leur désaccord et exiger l’ouverture de nouveaux procès équitables pour juger à nouveau les principaux concernés. Regardez !

