Emmanuel Petit détruit Kylian Mbappé

Durant cette trêve internationale, Kylian Mbappé (23 ans) a fait parler de lui. Après le match face à l’Autriche, il avait profité des micros tendus devant lui pour faire passer des messages au PSG. « Je joue différemment. On me demande d’autres choses ici par rapport à mon club. J’ai beaucoup plus de liberté ici. Le coach sait qu’il y a un numéro 9 comme Oliv’ (Giroud) qui occupe les défenses et moi je peux me balader et aller dans l’espace. À Paris, c’est différent, il n’y a pas ça. On me demande de faire le pivot, c’est différent.» En conférence de presse ce jeudi, Christophe Galtier lui a d’ailleurs répondu.

L’entraîneur soutient l’attaquant tricolore. Mais ce dernier ne fait pas l’unanimité. Sur RMC Sport, Emmanuel Petit s’est lâché à son sujet dans l’émission Rothen s’enflamme. «Ça concerne toujours le même joueur. A un moment donné, il faut qu’il arrête. Ça lui arrive quand même deux secondes quand il parle, car il est intelligent, de se rendre compte des conséquences de ses propos ? Il y a un effet boomerang. Dis-le en privé à ton entraîneur. On parle du coeur même de l’équipe et tu le mets sur la place publique. Moi, je suis à la place de Messi et compagnie, je commence à en avoir ras-le-bol à chaque fois qu’il prend la parole lui. La prochaine étape, on va lui demander l’équipe qu’il veut avoir. C’est la prochaine étape». KM7 a pris cher !