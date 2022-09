La cérémonie du tirage au sort de la 25e édition de la CAN seniors dames de hand-ball s’est tenue mercredi à Dakar. Le Sénégal qui doit accueillir la compétition est logé dans la poule C avec un géant du hand-ball africain, le Cameroun. Le tournoi aura lieu du 9 au 19 novembre 2022.

Le Sénégal ne pouvait espérer mieux à l’occasion de ce tirage au sort. En effet, le pays organisateur a évité l’Angola le tenant du titre ainsi que les équipes de l’Afrique du Nord. Du coup, les « Lionnes » sont logées dans le groupe C avec le Cameroun, la Côte d’Ivoire et Madagascar. Ce dernier défiera le 9 novembre prochain, le Sénégal en match d’ouverture.

La poule A est composée de l’Angola, de l’Algérie, du Cap-Vert et de la RD Congo. Dans le groupe B, on retrouve l’Egypte, le Maroc, la Tunisie, la Guinée et le Congo. C’est le seul groupe qui compte cinq pays dans cette compétition accueillant 13 nations.