« Le président de la République demande aux membres du Gouvernement de toujours faire preuve d’écoute, d’humilité, de collégialité et de solidarité dans un esprit d’équipe, d’incarner pleinement le combat et l’action en vue d’anticiper les urgences et de prendre en charge, avec efficacité, les requêtes, besoins et aspirations des populations », peut-on lire dans le communiqué du Conseil des ministres.

Macky Sall a indiqué au Premier ministre la nécessité de tenir compte de « l’évolution du contexte économique et sécuritaire international avec ses impacts sur la vie des sénégalaises et des sénégalais et sur le budget de l’Etat ».