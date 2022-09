Le mouvement Gox Yu Bess devient désormais une organisation politique. Une nouvelle alliance dénommée Gox Yu Bess – ANTA (Alliance Nationale pour la Transparence et l’Abondance) entend se positionner dans l’espace politique a décidé de présenter son propre candidat lors des élections présidentielles de 2024.

« On vous donne l’information du passage de Gox Yu Bess d’une organisation électorale vers une organisation politique autonome cohérente unis dans ses visions et dans ses objectifs », a fait savoir Ahmeth Diallo, leader du mouvement Nguekokh Bou Bess et coordinateur de Gox Yu Bess

C’est cette alliance, dit-il, qu’on a appelé ANTA et qu’on a rajouté à Gox Yu Bess. « L’Alliance nationale pour la transparence et l’abondance vient aujourd’hui se positionner dans l’espace politique comme une organisation qui va proposer un programme, une vision et des actions beaucoup plus pertinents que ce que les autres ont proposé », a-t-il annoncé.

« Nous avons réfléchi sur nos valeurs, notre devise, sur notre ligne de pensée idéologique. Pour ANTA, on a pensé au professeur Cheikh Anta Diop à tout ce qu’il a fait pour ce pays et pour l’Afrique », a ajouté M. Diallo.

La seule chose qui nous intéresse, poursuit-il, c’est la République. « Nous allons développer le souverainisme, panafricanisme et patriotisme et les intégrer dans nos actions ».

Gox yu bess décide de présenter son projet aux Sénégalais et annonce un candidat à l’élection présidentielle de 2024.

« C’est pour cela que Gox yu bess Cheikh Anta va jouer pleinement son rôle sur les élections présidentielles qui vont venir. Comme vous le savez, la coalition Yewwi Askan Wi avait précisé clairement dans sa charte qu’à l’issue des élections législatives, chacun peut présenter sa candidature. La coalition Gox yu bess aura la même position va travailler à présenter son projet aux Sénégalais et aura son propre candidat », a indiqué Ahmeth Diallo.