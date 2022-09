Qualifié dans la matinée suite à sa victoire face à l’Ouganda (10-3), le Sénégal affronte l’Egypte en finale, qui a remporté l’autre demi-finale contre le Mozambique (2-1). La finale est prévue le samedi 1er octobre, à la South Beach Arena, à 13h30 GMT.

Les deux finalistes partagent aussi le même groupe (B) à la CAN Beach Soccer en compagnie de l’Ouganda et du Madagascar. La 11ème édition de la CAN de Beach Soccer se déroulera du 21 au 30 octobre 2022, à Maputo en Mozambique.

Le Sénégal et l’Egypte vont annoncer la couleur pour la finale du tournoi COSAFA, le samedi 1er octobre. Un match test avant la CAN Beach soccer.