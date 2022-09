Le sélectionneur du Sénégal, Aliou Cissé, est habitué aux choix bizarres et dépourvus de sens dans ses listes et Onze de départ. Mais la mise à l’écart de Habib Diallo lors des deux dernières sorties des « Lions » n’a répondu à aucun critère objectif. Malgré son bon début de saison avec le Racing Club Strasbourg Alsace, Habib Diallo (8 matchs, 3 buts en Ligue 1 cette saison), a été zappé par le sélectionneur des « Lions » pour les matchs amicaux contre la Bolivie et l’Iran.



Même le forfait d’un attaquant comme Keïta Baldé Diao n’avait pas fait revenir « El Táctico » sur cette décision. Pour l’attaquant aux 14 sélections pour 2 buts, ceci peut paraître un coup de pouce pour redoubler d’efforts. D’ailleurs venu supporter ses partenaires au Stade de La Source d’Orléans contre la Bolivie, le Champion d’Afrique de 27 ans veut se battre pour accomplir son rêve d’aller au Mondial.



« Mon souhait, c’est d’être présent à la Coupe du Monde. Je travaille en club et j’essaie de tout faire pour y être. Il reste moins de deux mois donc, je vais essayer de travailler pour être appelé. Mais pour l’instant, je ne pense pas à ça, je suis focus sur mon club », a indiqué l’ancien pensionnaire de l’Académie Génération Foot en conférence de presse jeudi.



Avant d’ajouter : « ça représenterait beaucoup pour moi de participer à cette Coupe du Monde. C’est mon pays et tout le monde rêve d’y participer. Moi, je n’ai jamais participé à une Coupe du Monde donc, j’aimerais bien. Si je suis confiant de pouvoir être sélectionné ? C’est le sélectionneur (Aliou Cissé) qui décide. S’il m’appelle, je ferai tout pour représenter mon pays. »