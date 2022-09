La CAF retire l’organisation de la CAN 2025 à la Guinée

Supporteur du syli

La 35e Coupe d’Afrique des nations de football (CAN 2025) n’aura pas lieu en Guinée. La Confédération africaine de football (CAF) l’a notifié aux autorités guinéennes, ce 30 septembre 2022 à Conakry. Le président de la CAF Patrice Motsepe a discuté de ce retrait avec le Colonel Mamadi Doumbouya.

Ce dernier, arrivé au pouvoir en septembre 2021, avait récemment érigé la CAN 2025 en « priorité nationale ». Mais le nouveau régime guinéen ne pouvait rattraper le retard accumulé depuis huit ans. « Pour la CAN 2025, la décision a été prise de ne pas continuer avec la Guinée parce que les infrastructures, malgré le grand effort déployé par les autorités, ne sont pas au niveau pour que la compétition puisse s’y dérouler. Il a été décidé de rouvrir l’appel à candidature pour la CAN 2025 », a indiqué Motsepe lors d’une conférence de presse.