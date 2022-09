Le procès de Félicien Kabuga à La Haye : l’attente des victimes du génocide au Rwanda

Après plus de 20 ans de cavale, Félicien Kabuga est arrêté en 2020 dans la banlieue parisienne. Autrefois richissime, cet homme de 87 ans est accusé d’avoir financé, « aidé et encouragé » les milices hutu Interahamwe, principaux bras armés du génocide des Tutsi de 1994. Son procès a commencé jeudi devant un tribunal de l’ONU à La Haye. Des audiences qui seront suivies avec beaucoup d’attention par les victimes du génocide qui espèrent notamment en savoir plus sur la planification du génocide.

Partager :Article Twitter

Facebook