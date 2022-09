Organisation de la CAN 2025 : Motsepe en visite à Conakry

Une délégation de la Confédération africaine de Football (CAF), dirigée par le président Patrice Motsepe, est attendue cet après-midi à Conakry. Le patron du football africain va rencontrer les autorités guinéennes pour évoquer l’organisation de la CAN 2025 censée se tenir en Guinée.

Fin août, un courrier de la CAF a fuité sur les réseaux sociaux. Dans ledit document, il est indiqué que l‘instance du football africain va retirer l’organisation de la Coupe d’Afrique des Nations 2025 à la Guinée.

La réaction guinéenne n’avait pas tardé. En effet, le ministre des Sports, Lansana Béa Diallo et la présidente du Comité de normalisation de la Fédération guinéenne de Football, Mariama Sy Diallo avait démenti l’information en soutenant que la 35ème édition de la CAN aura bel et bien lieu dans leur pays.

Cependant, le président de la confédération africaine de Football, Patrice Motsepe et sa délégation sont attendus ce vendredi à Conakry. Ils vont notamment rencontrer l’homme fort de la Guinée.

« Le président Motsepe rencontrera le Colonel Mamadi Doumbouya, Président de la Transition de Guinée à Conakry vendredi après-midi. Il sera rejoint par le secrétaire général de la CAF, Véron Mosengo-Omba. Avant de rencontrer le colonel Doumbouya, Motsepe s’entretiendra également avec la direction de la Fédération Guinéenne de Football (FEGUIFOOT), le ministre de la Jeunesse et des Sports, Lansana Bea Diallo, et le Premier ministre, le Dr Bernard Goumou », a annoncé la CAF dans un communiqué.