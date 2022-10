L’affaire du présumé viol plus coups et blessures volontaires opposant Adja Thiaré Diaw à l’activiste Kaliphone a fini d’installer un malaise au niveau de l’Ordre des avocats. En effet, l’avocat d’Adja Thiaré Diaw, Me Abdy Nar Ndiaye, fait l’objet d’une procédure disciplinaire.

Selon nos confrères du journal Les Échos, il lui est reproché d’avoir fait des déclarations sur l’affaire, violant ainsi le règlement intérieur de l’Ordre des avocats du Sénégal. Dans une récente sortie, la robe noire s’est dit inquiet par rapport à la manière dont cette affaire est en train d’être traitée par la justice. Il regrettait que le bourreau présumé de sa cliente, accusé de viol et de coups et blessures volontaires, vaque tranquillement à ses occupations, « malgré la gravité des faits». Ce qui lui avait fait dire que «dans ce dossier-là, il y a une volonté ferme d’étouffer l’affaire».

«Je le dis pour plusieurs raisons que je préfère taire. Et j’ai saisi le bâtonnier de cette requête parce que j’estime qu’il y a une intention d’étouffer l’affaire. Et pour plusieurs raisons. Nous savons en réalité que pour le certificat médical, c’est une question d’heures, rappelle-t-il. Une dame qui est examinée depuis vendredi et le lundi jusqu’à 14 heures, on vous dit que les réquisitions ne sont pas disponibles. C’est insoutenable et ce n’est pas compréhensible. Ils vont essayer de le (Kaliphone) protéger alors que les faits en l’espèce existent», avait alors déclaré la robe noire, révélant qu’il a saisi le bâtonnier de l’Ordre des avocats «pour lui demander de rétablir l’équilibre, c’est-à-dire pour communiquer»

Me Abdy Nar Ndiaye qui sera entendu dans les prochains jours risque jusqu’à six mois de suspension.