Après Abdoulaye Sèye Moreau et Mathieu Faye, Mame Maty Mbengue entre ainsi dans la légende du basket-ball mondial. Elle est la première femme africaine à intégrer le Hall of Fame.

« La Fédération sénégalaise de Basket-Ball a le grand plaisir d’annoncer que l’ancienne international sénégalaise, Mame Maty Mbengue, a été sélectionnée dans la Classe 2022 du Hall of Fame de la FIBA », lit-on dans un communiqué de la Fédération sénégalaise de Basket-ball (FSBB).

Le Hall of Fame est dédié aux acteurs qui, par leurs parcours exceptionnels, ont contribué au développement du basket-ball dans le monde. Après Abdoulaye Sèye Moreau et Mathieu Faye, c’est au tour de Mame Maty Mbengue d’entrer dans la légende du basket-ball mondial.

Mame Maty Mbengue est la reine des parquets d’Afrique. C’est la joueuse la plus titrée du continent avec 5 Afrobasket (1984, 1990, 1993, 1997 et 2001), 2 Jeux africains (1995 et 1999), sans oublier les trophées de MVP des Afrobasket 1993, 1997 et 2000. Cette distinction vient récompenser son riche palmarès. Elle devient ainsi la première femme africaine à entrer dans le Hall of Fame.

La cérémonie d’intronisation aura lieu le 30 novembre à la Maison du basket Patrick Baumann à Mies, en Suisse.

La FSBB compte rendre un hommage mérité à Mame Maty Mbengue, ce dimanche au stadium Marius Ndiaye, lors de la finale de la Coupe du Sénégal dames.