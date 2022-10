Antonio Inoki, un célèbre catcheur japonais devenu un parlementaire haut en couleur, est décédé samedi à l’âge de 79 ans a annoncé New Japan Pro-Wrestling, la fédération japonaise de catch qu’il avait fondée, confirmant des informations des médias nippons.

Il est mort d’une crise cardiaque, selon la chaîne de télévision nationale NHK. Inoki s’était retiré de la vie politique en 2019 et avait annoncé un an plus tard qu’il souffrait d’une maladie du coeur.

Carrure massive (1,90m), mâchoire carrée et éternelle écharpe rouge au cou, Antonio Inoki (Kanji Inoki de son vrai nom) était l’un des pionniers des arts martiaux mixtes dans son pays.

Il est devenu célèbre en 1976 après un combat diffusé dans le monde entier contre le célèbre boxeur Mohamed Ali à Tokyo.

Ayant aussi le sens des affaires, il avait fondé quatre ans auparavant la New Japan Pro-Wrestling (NJPW), devenue la principale fédération de catch au Japon.

France 24