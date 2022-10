Menés 0-2, les « Lions » renversent l’Egypte et s’imposent 5-3 en fin de match. Les protégés de Mamadou Diallo remportent la Coupe du Conseil des Associations de Football en Afrique Australe de Beach soccer (COSAFA) 2022.

Longtemps mené au score, les « Lions » de la plage ont sorti le grand jeu pour venir à bout de l’Egypte (5-3), ce samedi après-midi en finale de la troisième édition de la Coupe COSAFA Beach Soccer.

Invités dans ce tournoi, les « Lions » ont fini par griller la politesse en remportant le finale de la troisième édition de la COSAFA Beach soccer. Le Sénégal monte ainsi sur le toit de l’Afrique Australe.

Les deux finalistes partagent aussi le même groupe (B) à la CAN Beach Soccer en compagnie de l’Ouganda et du Madagascar. La 11ème édition de la CAN de Beach Soccer se déroulera du 21 au 30 octobre 2022, à Maputo en Mozambique.