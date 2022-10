20221001 095117

Le député non-inscrit, Thierno Alassane Sall, s’est exprimé sur la situation de quasi-faillite que vit La Poste. Dans un tweet, l’ingénieur en télécommunications et en aviation civile, également ancien Directeur général de l’ARTP a fait un tweet après avoir reçu, vendredi 30 septembre, une délégation du Syndicat national des travailleurs de la Poste et des télécommunications.

« J’ai reçu ce 29 septembre une délégation du Syndicat national des travailleurs de la Poste et des télécommunications. La situation de quasi-faillite de la Poste, naguère une fierté nationale, est connue de tous. Sauver la Poste et plus globalement, relancer l’économie nationale devraient être la priorité de la nouvelle législature. Non comment redonner une nouvelle virginité aux responsables de tels naufrages », a-t-il écrit sur le réseau social de l’oiseau bleu

J'ai reçu ce 29 septembre une délégation du Syndicat national des travailleurs de la Poste et des télécommunications. La situation de quasi-faillite de la Poste, naguère une fierté nationale, est connue de tous. Sauver la Poste et, [1/2] pic.twitter.com/7bNDBv6OBs — Thierno Alassane Sall 🇸🇳 (@TasOfficiel) September 30, 2022