80% des travaux d’installation des infrastructures du projet d’exploitation de gaz naturel liquéfié Grand Tortue Ahmeyim (GTA) ont été achevés, a annoncé vendredi la compagnie BP sur sa page Facebook.

« Aujourd’hui, les constructions et installations du projet GTA sont achevées à 80 %», écrit BP, opérateur de ce projet à cheval sur la frontière maritime entre le Sénégal et la Mauritanie.«La dernière cargaison de structures de la plate-forme a quitté Karimun, en Indonésie, pour rallier Dakar et sera installée au cours des prochains mois», signale BP.

Le projet GTA est basé sur le développement de deux champs de gaz offshore, à savoir Tortue et Ahmeyim, qui sont à cheval sur le Sénégal et la Mauritanie.

Les réserves des deux champs de gaz sont estimées à 1.400 milliards de mètres cubes de gaz, ce qui fait du projet GTA l’un des plus importants en cours de réalisation en Afrique.Pour sa mise en œuvre, les gouvernements mauritanien et sénégalais ont signé un accord en février 2018.

Le champ d’Ahmeyim, situé au large du Sénégal, dans le bloc Saint-Louis Offshore Profond, est détenu par BP (60 %), Kosmos Energy (30 %) et la compagnie pétrolière nationale sénégalaise, Petrosen (10 %).