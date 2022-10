Le Lieutenant-Colonel Paul-Henri Sandaogo DAMIBA, Président du Faso est sorti de son silence. Dans un communiqué publié sur la page Facebook de la présidence, il dément s’être réfugié dans la base française de Kamboincé, appelant le Capitaine Traoré et ses hommes à la raison, afin d’éviter une « guerre fratricide ».

« Peuple du Burkina Faso, les évènements tragiques que traverse notre pays en ce moment, sont à l’origine de diffusion d’informations mensongères, savamment orchestrées et distillées dans le but de manipuler les populations en les instrumentalisant pour des causes étrangères et au détriment de l’intérêt supérieur de la Nation. Je démens formellement m’être refugié dans la base française de Kamboincé. Ce n’est qu’une intoxication pour manipuler l’opinion », a dit Damiba, dans un communiqué.

Il a appelé le Capitaine Traoré et compagnie à revenir à la « raison pour éviter une guerre fratricide dont le Burkina Faso n’a pas besoin dans ce contexte », invitant enfin les populations civiles à « rester calmes chez elles ».