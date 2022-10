Alioune tine

La situation au Burkina Faso, avec le deuxième coup d’Etat en 8 mois, préoccupe l’organisation AfrikaJom Centre. Après avoir fermement condamné le putsch du Capitaine Ibrahim Traoré, Alioune Tine et ses collaborateurs invitent tout de même les dirigeants de la CEDEAO « à éviter toutes sanctions contre le Burkina Faso dans ce

contexte de crise qui pourraient aggraver la situation sécuritaire, politique, économique, sociale et compromettre dangereusement la lutte contre le

terrorisme »



AfrikaJom invite également, l’Union Africaine et la CEDEAO « à soutenir tous les efforts d’une

transition civile sous la direction de bonnes volontés de la société civile et un

dialogue national sincère et inclusif allant dans le sens du renforcement de l’unité nationale »



AfrikaJom appelle la communauté internationale « à soutenir fortement les efforts de l’Etat burkinabé dans la lutte contre le terrorisme et éviter toute manœuvre visant à affaiblir les efforts de réconciliation au sein de l’armée et de la société »