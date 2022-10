Mame Maty Mbengue 620x486 1

L’ancienne internationale sénégalaise de Basket-Ball Mame Maty Mbengue est entrée un peu plus dans la légende avec sa sélection dans la classe 2022 du Hall All Fame de la FIBA. Une distinction qui consacre le parcours exceptionnel et sa contribution au développement du Basket-Ball dans le monde.

La quintuple championne d’Afrique qui sera distinguée le 30 novembre prochain en Suisse, devient la première femme africaine à accéder à ce rang. Mais, la troisième personnalité sénégalaise à entrer dans l’histoire du basket-ball mondial après Abdoulaye Sèye Moreau et Mathieu Faye.

Suffisant pour que la Fédération sénégalaise de basket-ball (FSBB) de l’honorer ce dimanche en retirer pour toujours le numéro 15 qu’elle arborait des dossards de l’équipe nationale féminine du Sénégal.