Mimi Touré dans le viseur de Oumar Youm

Démissionnaire du groupe parlementaire de la coalition Benno Bokk Yakaar, Aminata Touré est dans le viseur du pouvoir. Le président dudit groupe parlementaire la surveille comme du lait sur le feu. Oumar Youm ne vas pas hésiter à exclure la dissidente si jamais elle pose des actes contraires aux règlements du parti.

« Si des actes de dissidence pour ne pas dire de rébellion sont posés pour montrer carrément qu’elle ne fait plus partie de la coalition, qu’elle n’assiste plus aux réunions du secrétariat exécutif du parti. Et que la ligne politique du parti n’est plus sa ligne politique (…) S’il y a des actes comme ça à l’égard de la majorité présidentielle de Benno Bokk Yakaar, il faut avoir le courage de tirer les conséquences où nous sommes nous aurons le courage d’en tirer les conséquences», a menacé Me Youm.

Aminata Touré, ancienne Premier ministre et tête de liste de la coalition au pouvoir a démissionné du groupe parlementaire de Benno Bokk Yakaar. Elle s’est sentie « trahie » par le président Macky Sall qui lui aurait promis le poste de président de l’Assemblée nationale.