Au Sénégal, on assiste à une recrudescence des accidents de la circulation depuis quelques temps. La Brigade nationale des Sapeurs-pompiers a fait état d’un bilan de 28 morts durant le magal de Touba. Après cet événement religieux, un vingtaine de morts ont été enregistrées dans des accidents en 48 heures à Dakar et à l’intérieur de pays. Une situation inquiétante pour Matar Faye de la Nouvelle prévention routière. Dans une interview accordée à PressAfrik, le Directeur exécutif de l’Association des assureurs du Sénégal (qui englobe maintenant la prévention routière) est revenu sur les vraies causes de ces accidents tout en évoquant les pistes de solutions pour y mettre fin. (Interview)

Par Meleye Mboup et Ibou Ndoye