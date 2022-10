Va-t-on vers la retrouvaille de la famille libérale avec la loi d’amnistie en gestion ? C’est une possibilité si l’on en croit à Oumar Youm, président du groupe parlementaire de la coalition Benno Bokk Yakaar.

» Tout est possible. En politique, tout est possible. Demain il ne ne faut pas exclure que cette famille se retrouve puisse que nous partageons les mêmes choses. Nous partageons la même idéologies et les mêmes cadres stratégiques », a dit Me Youm, invité de l’émission Grand Jury de la RFM ce dimanche.