Les Forces armées nationales du Burkina composées du Chef d’Etat-Major général des armées et des Chefs d’Etat-Major d’armées ont décidé à l’unanimité de soutenir le Capitaine Ibrahima Traoré, dans la poursuite de sa vision concernant la défense de la sécurité de la population.

« Le Commandement militaire des Forces armées nationales composées du Chef d’Etat-Major général des armées et des Chefs d’Etat-Major d’armées, à l’issue d’une réunion ce 2 octobre 2022, ont décidé à l’unanimité de soutenir le MPSR dans la poursuite de sa vision concernant la défense de la sécurité de la population », a indiqué le Capitaine Ibrahim Traoré au 20h de la télévision publique.



Il a exprimé ainsi « toute la solidarité de toute la chaine de commandement pour soutenir et accompagner et le MPSR dans cette lutte ». Le Capitaine Touré a invité « les soldats au front à redoubler d’efforts, de reprendre du courage pour pouvoir redynamiser cette lutte et pouvoir redonner la paix aux populations et apporter plus de sérénité dans les campagnes », tout en remerciant le Commandement militaire pour le soutien dont il a besoin.