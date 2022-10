La prestation XXL d’Erling Haaland face à Manchester United, la tragédie lors d’un match en Indonésie et le nouvel entraîneur des Wolves, retrouvez dans votre revue de presse Foot Mercato les dernières informations de la presse sportive européenne.

Un Haaland quasi divin

On ne peut pas passer à côté du score de tennis qu’il y a eu à l’Etihad hier après-midi. Manchester City a écrasé le rival United 6-3. Une démonstration de force, surtout d’Erling Haaland. Le cyborg Norvégien a choqué la planète football, on ne peut pas le nier, il est trop fort pour tous les journalistes européens. Le buteur des Citizens a encore marqué un triplé hier, et délivré 2 passes décisives. C’est le premier joueur de l’histoire de la Premier League à inscrire trois triplés consécutifs à domicile. On peut voir l’un de ses buts en première page du Daily Telegraph. En Allemagne, Bild parle du futur méga contrat que City va déjà proposer à Haaland. L’Équipe explique qu’il est au pays des merveilles, d’ailleurs le journal français lui a attribué la note de 10 pour son match, la note parfaite, c’est très rare. Enfin As et La Gazzetta Dello Sport ont aussi longuement analysé le match extraordinaire du Skyblues.

Plusieurs morts lors d’un matche en Indonésie

Sur la première page du Mundo Deportivo on parle de la catastrophe qu’il y a eue en Indonésie, pendant un match de football. Au moins 125 personnes sont mortes samedi dans un mouvement de foule quand des milliers de fans ont envahi un terrain de football et ont été aspergés de gaz lacrymogène dans la ville de Malang, dans l’est de l’île de Java comme on peut le lire dans L’Équipe. « Une tragédie au-delà de l’imaginable », a déclaré le président de la FIFA Gianni Infantino. Ce lourd bilan est le résultat de plusieurs affrontements ultra-violents entre ces supporters indonésiens. Le championnat du pays est qualifié comme « l’un des plus dangereux du monde » et avait déjà coûté la vie de 95 personnes entre 2005 et 2018. Une minute de silence a été observée dans les stades espagnols avant les matches de ce dimanche en hommage aux victimes.

Un nouveau coach à Wolverhampton

La nouvelle défaite des Wolves face à West Ham ce samedi aura été fatale à Bruno Lage, ce dernier a été limogé. Les supporters ont demandé son départ pendant la rencontre. Le club a déjà commencé à chercher son remplaçant. Plusieurs noms sont sortis dans la presse anglaise. Selon The Daily Telegraph, l’ancien entraîneur de l’Olympiakos, Pedro Martins, est susceptible d’être la priorité de Wolverhampton. On parle aussi de Julen Lopetegui de Séville mais aussi de Ange Postecoglou du Celtic Glasgow. Du côté de The Sun, le patron du Sporting, Ruben Amorim, fait également partie des prétendants au poste.