Gestion des inondations: L’ANACIM à pied d’œuvre

L’Agence Nationale de l’Aviation Civile et de la Météorologie (ANACIM) réunit dans un atelier de quatre jours à partir de ce lundi 03 octobre 2022, toutes les parties prenantes qui travaillent sur la prévention et la gestion des inondations. L’objectif visé est de « capitaliser l’ensemble des informations qui permettent d’élaborer des prévisions de pluies et leurs impacts sur les inondations au Sénégal ».

Une dizaine de structures prennent part à la rencontre, entre autres la Direction de la Protection Civile (DPC), la Brigade Nationale des Sapeurs-Pompiers (BNSP), l’Office National de l’Assainissement du Sénégal (ONAS), la Direction de la Prévention et de la Gestion des Inondation (DPGI), la Direction de la Gestion et de la Planification des Ressources en Eau (DGPRE), des représentants des ONG, l’Institut National de Pédologie, la Croix Rouge, ou encore le Centre de Suivi Écologique (CSE).