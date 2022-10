Gonzalo Higuain annonce sa retraite

Au cours d’une conférence de presse organisée à Miami, ce lundi, l’attaquant Gonzalo Higuaín a officiellement annoncé sa retraite à la fin de la saison 2022. A 34 ans, il fait ses adieux au monde professionnel non sans émotion, après avoir porté les couleurs de plusieurs clubs mythiques (River Plate, Real Madrid, Juventus, Napoli, Chelsea et AC Milan).

L’international argentin (75 sélections, 31 buts) avait décidé en septembre 2020 de s’offrir un dernier challenge aux Etats-Unis, en s’engageant avec l’Inter Miami.«Le jour est venu de dire au revoir au football, un métier qui m’a tant donné et je me sens privilégié de l’avoir vécu avec ses bons et ses moins bons moments», a affirmé l’ancien madrilène devant les journalistes américains.